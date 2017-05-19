جمال عبد الرحيم: المجلس الأعلى للإعلام «يغتصب» سلطات «الصحفيين»

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قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القانون حدد اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ولكن ما يحدث الآن «اغتصاب لسلطات النقابات».

وقال عبد الرحيم، في مُداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، على التليفزيون العربي، الخميس، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمامه الكثير والكثير من الملفات وأبرزها هيكلة ماسبيرو، وأمور أخرى يجب أن يبدأ بها لا أن يفكر في عمل لائحة جزاءات لوسائل الإعلام المخالفة.

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وانتقد تجاهل مجلس النواب لمطالب نقابة الصحفيين، مضيفا: «وحتى الآن رغم أن القانون حدد ضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين والإعلاميين بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلا أنه لم يُرسل لنا».