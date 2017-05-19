«ستعود في حالة واحدة».. مفاجأة في قضية اختفاء «العمدة ناهد»

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قال رضا طبلية مدير أمن محافظة الشرقية، إن القوات تعمل بكل جد علي أكثر من محور بناء علي تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لتوفير الأمن للمواطنين.

وكشف طبلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن واقعة اختفاء ناهد لاشين أول مرشحة على منصب العمدة بقرية أولاد صقر، «ليست خطف» كما روج لها.

وأوضح مدير الأمن، أن التحريات الواردة أفادت أن «السيدة أبلغت زوجها رغبتها في أن ترفع قضية خلع، وأنها لن تعود»، مشيرا الى أن الواقعة مجرد خلافات زوجية.

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وحول تفاصيل واقعة اختفاء «العمدة ناهد» كما يلقبها أبناء قريتها، والتي قاربت على 70 يومًا، تقول شقيقتها، في تصريحات سابقة لـ«التحرير»: "كنا يوم الأحد 12 مارس الماضي، العمدة راحت تكشف في كفر صقر جانبنا ومارجعتش من وقتها، لفينا الدنيا كلها عليها ومش لاقيينها"، مؤكدة إنها لم تكن لها عداوات، بل كانت محل تقدير واحترام من الجميع.

وأضاف شقيقها أحمد لاشين، تاجر فاكهة: "عملنا كل حاجة، أكتر من شهر بنلف على أهلنا، عرضنا 1000 ألف جنيه مكافأة ورحلة عمرة وعقد عمل في الإمارات لأي حد يقول هو شافها أخر مرة فين، وبلغنا الأمن، نعمل إيه تاني؟".