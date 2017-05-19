محافظ الدقهلية: استرداد 484 ألف متر مربع من أملاك الدولة

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد وإزالة التعديات على 484.727 متر مربع بالإضافة إلى 10 أفدنة ببحيرة المنزلة، منذ بدء حملة استرداد أراضي الدولة الثلاثاء الماضي، وحتى مساء أمس الخميس.

وأضاف، الشعراوي، أنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة المتابعة الإزالات على أملاك الدولة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، وعضوية المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وكافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ومديرو عموم الهيئات والمناطق ومديريات الخدمات المختصة والإدارات العامة بالديوان العام، وإدارات الأملاك والمتابعة والشئون الهندسية والشئون القانونية ومناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.

وأوضح المحافظ، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات ولكن في هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز ثلاثة أيام، هناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.