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«الداخلية»: لم نلجأ حتى الآن إلى القوة في إزالة التعديات حتى الآن

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«الداخلية»: لم نلجأ حتى الآن إلى القوة في إزالة التعديات حتى الآن «الداخلية»: لم نلجأ حتى الآن إلى القوة في إزالة التعديات حتى الآن

التحرير

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قال الرائد أحمد الخضري المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية، إن الوزارة تتشرف بتصديها لأي تعديات على أراضي الدولة، موضحًا أن جهود الوزارة في التصدي لأشكال التعدي على أراضي الدولة هي جهود متواصلة في جميع المحافظات بالتنسيق مع قيادات وأجهزة الأمن.

وأضاف الخضري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، أن التصدي للتعديات على أراضي الدولة هي من ضمن مهام أعمال وزارة الداخلية بجانب حفاظها على الأمن الداخلي.

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وأشار المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية، إلى أن القوات لم تلجأ حتى الآن إلى استخدام القوة خلال إزالة التعديات على  الأراضي، مضيفًا: "ما بني على باطل فهو باطل".

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التحرير

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