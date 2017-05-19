أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد: "أنا دخلت التاريخ قبل أن أكون محافظًا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغض​​بان - محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه دخل التاريخ قبل أن يكون محافظًا للمدينة.

وأضاف "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة للاعلان عن تفاصيل تعاقد المحافظة مع مستثمر "كندى - سعودي" للحصول على حق انتفاع المركب العائم وفندق الباتروس السياحي، قائلًا :"أنا دخلت التاريخ قبل أن أكون محافظ ، عندما كنت حاكم عسكري للمحافظة خلال أصعب الفترات التي مرت بها وبورسعيد خاصة، وأيضًا عندما كنت قائد لقوات تأمين قناة السويس، بجانب مساهمتي في وضع مخطط تنمية محور القناة".

وتابع المحافظ: "لا أحد يشكك في نزاهتي وحبي للوطن وبورسعيد، وأهل الشر الذين سرقوا بورسعيد لسنوات طويلة ليسوا لهم مكان عندنا فمكانهم على الفيسبوك فقط وليس لهم مصدر رزق في بورسعيد".

وأعلن محافظ بورسعيد عن استجابة عدد من رجال الأعمال للنصيحة التي أطلقها بشأن توجيه جهودهم في إطعام الصائمين من خلال توصيل هذا الأطعمة والوجبات إلي المحتاجين في منازلهم وذلك بما يحفظ لهم كرامتهم دون الانتظار في طوابير أمام مقرات الموائد، أو الحصول على هذه الوجبات وتناولها في المنزل، وتبرع عدد منهم بمبلغ 300 ألف جنيه، ستوزع على الأسر الأكثر احتياجًا بمعدل من 2000 إلى 3000 جنيها لكل أسرة.

 

اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب