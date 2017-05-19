محافظ بورسعيد: "أنا دخلت التاريخ قبل أن أكون محافظًا"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغض​​بان - محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه دخل التاريخ قبل أن يكون محافظًا للمدينة.

وأضاف "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة للاعلان عن تفاصيل تعاقد المحافظة مع مستثمر "كندى - سعودي" للحصول على حق انتفاع المركب العائم وفندق الباتروس السياحي، قائلًا :"أنا دخلت التاريخ قبل أن أكون محافظ ، عندما كنت حاكم عسكري للمحافظة خلال أصعب الفترات التي مرت بها مصر وبورسعيد خاصة، وأيضًا عندما كنت قائد لقوات تأمين قناة السويس، بجانب مساهمتي في وضع مخطط تنمية محور القناة".

وتابع المحافظ: "لا أحد يشكك في نزاهتي وحبي للوطن وبورسعيد، وأهل الشر الذين سرقوا بورسعيد لسنوات طويلة ليسوا لهم مكان عندنا فمكانهم على الفيسبوك فقط وليس لهم مصدر رزق في بورسعيد".

وأعلن محافظ بورسعيد عن استجابة عدد من رجال الأعمال للنصيحة التي أطلقها بشأن توجيه جهودهم في إطعام الصائمين من خلال توصيل هذا الأطعمة والوجبات إلي المحتاجين في منازلهم وذلك بما يحفظ لهم كرامتهم دون الانتظار في طوابير أمام مقرات الموائد، أو الحصول على هذه الوجبات وتناولها في المنزل، وتبرع عدد منهم بمبلغ 300 ألف جنيه، ستوزع على الأسر الأكثر احتياجًا بمعدل من 2000 إلى 3000 جنيها لكل أسرة.