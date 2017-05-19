بعد الفوز على دجلة.. الزمالك راحة اليوم من التدريبات

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قرر البرتغالي أوجاستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من مران اليوم، بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يسافر اللاعبين إلى تونس غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته بدورى الأبطال برصيد 3 نقاط بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 3 نقاط لكنه يتفوق بفارق هدف فيما يتذيل أهلي طرابلس المجموعة دون رصيد من النقاط، ومعه كابس يونايتد الزيمبابوي.