صورة وخبر: حادث دهس في نيويورك والفاعل "مخمور"

كتب - علاء المطيري:

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية حادث دهس أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 آخرين، الخميس، في ميدان ميدان تايمز سكوير.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن أربعة من بين المصابين فى الحادث والبالغ عددهم 22شخصًا، حالتهم حرجة، بينما هناك ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة، ولكنها ليست حرجة، وباقي المصابين فى حالة أقل خطورة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة من موقع الحادث، تظهر بعض الأشخاص ملقون على الأرض عقب الهجوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السائق المتسبب فى حادث الدهس، الذى أسفر عن مقتل المرأة بميدان تايمز سكوير، كان واقعًا تحت تأثير الكحول أو مادة مخدرة أثناء القيادة.