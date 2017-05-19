أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: حادث دهس في نيويورك والفاعل "مخمور"

Google+ Print
صورة وخبر: حادث دهس في نيويورك والفاعل "مخمور" صورة وخبر: حادث دهس في نيويورك والفاعل "مخمور"

مصراوي Masrawy

حادث دهس في نيويورك (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية حادث دهس أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 آخرين، الخميس، في ميدان ميدان تايمز سكوير.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن أربعة من بين المصابين فى الحادث والبالغ عددهم 22شخصًا، حالتهم حرجة، بينما هناك ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة، ولكنها ليست حرجة، وباقي المصابين فى حالة أقل خطورة.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة من موقع الحادث، تظهر بعض الأشخاص ملقون على الأرض عقب الهجوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السائق المتسبب فى حادث الدهس، الذى أسفر عن مقتل المرأة بميدان تايمز سكوير، كان واقعًا تحت تأثير الكحول أو مادة مخدرة أثناء القيادة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق