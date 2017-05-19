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العرب اليوم: هجوم لـ"داعش" في حماة ومقتل فلسطيني فى الضفة ‎

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة التى كان أبرزها هجوم لمسلحي "داعش" في مدينة حماة بسوريا ومقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى 4 اتفاقيات بين الرياض والقاهرة.

1-عشرات القتلى في هجوم لتنظيم "داعش" في سوريا

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مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابى فى الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

قتل أكثر من 50 شخصا، بينهم 15 مدنيا، في هجوم لتنظيم (داعش) على قريتين تسيطر عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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2- توافق على أربع اتفاقيات بين المملكة ومصر

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اجتماع الرئيس المصرى والعاهل السعودى فى الأردن - أرشيفية (أ ف ب)

وافقت الحكومة السعودية، على أربع مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية، في مؤشر على تطور العلاقات بين البلدين بعد شهور من التوتر بينهما بحسب ما أعلن سفير المملكة لدى القاهرة.

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3-مقتل فلسطيني وإصابة أخر برصاص مستوطن إسرائيلي

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جندى من الجيش الإسرائيلى يطلق النار على المحتجين الفلسطنيين فى الضفة الغربية يوم 12 مايو 2017 (أ ف ب)

قتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

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4-واشنطن تقترح مهمة للحلف الأطلسي في العراق

رؤية عناصر من قوات أمريكية تدعم القوات العراقية فى استعادة الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

رؤية عناصر من قوات أمريكية تدعم القوات العراقية فى استعادة الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

اقترحت الولايات المتحدة أن يتولى الحلف الأطلسي مهمة تدريب للقوات العراقية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب ما أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال جو دانفورد.

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5-رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدد

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رئيس الحكومة التونسية يوسف شاهد أثناء حضوره احتفالية فى العاصمة التونسية يوم 14 مايو 2017 (أ ف ب)

قرر رئيس الحكومة إدخال تغييرات في منصب الولاة شملت أربع ولايات في البلاد في أعقاب موجة احتجاجات اجتماعية اجتاحت مناطق في الجنوب.

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مصراوي Masrawy

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