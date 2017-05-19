بالصور.. محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل تعاقد المحافظة مع مستثمر "كندي - سعودي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل تعاقد المحافظة مع مستثمر "كندي - سعودي" للحصول على حق انتفاع المركب العائم وفندق الباتروس السياحي.

وأكد "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، واستمر حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور دكتور مهندس فؤاد نعيم، مستثمر كندى سعودي ورئيس مجلس إدارة شركة آركان العربية الكندية للاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أن أي مستثمر لا يستطيع دخول البلد للاستثمار إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتصديق عليها، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يأتي لبورسعيد مستثمر من الخارج، ليس للتجارة، ولكن للاستثمار في المجال السياحي.

وأشار المحافظ إلي أن إيراد فندق "الباتروس" خلال العام الماضي بلغ قرابة الـ5 ملايين جنيه، بما فيهم تعاقدات تقديم الأغذية، مشددًا على أن كافة بنود التعاقد جرى وضعها وفقًا للقانون بمعرفة هيئة الاستثمار.

من جانبه، قال الدكتور فؤاد نعيم، إنه يتعامل بالجنسية الكندية في مصر، ولديه استثمارات في دول الخليج والأردن وتركيا والمغرب وتونس والجزائر وكندا، وساهمت شركته في افتتاح المركز الثقافي، حبًا في بورسعيد، في الوقت الذي كان العائد كله للمحافظة وليس الشركة.

وأشار إلي أن هيئة الاستثمار حددت قيمة الإيجار السنوي للفندق بـ 7 مليون و200 ألف جنيه، ومع ضغوط المحافظ علينا وصل المبلغ إلي 9 مليون جنيه و250 ألف جنيه بزيادة سنوية 5% لمدة 10 سنوات بجانب تطوير شامل للفندق، بينما حددت هيئة الاستثمار إيجار المركب العائم بمليوني و100 ألف جنيه بزيادة سنوية 7% بجانب تطويره، معلنًا عن زيادة مرتبات كافة العاملين بالفندق بنسبة 10% مع عدم الاستغناء عن أي عامل خلال الفترة المقبلة والتمسك بتعيين العمالة من داخل بورسعيد فقط باستثناء نسبة قليله للغاية تتمثل في خبرات من خارج المحافظة.