إيناسيو: عالجنا مشاكل لاعبي الزمالك.. ومرتضى يدعمنا بقوة

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قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، إن فريقه مازال أمامه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة بعد أن بدأ اللاعبين في استعادة مستواهم.

وأوضح إيناسيو، في تصريحات صحفية، أنه عندما جاء لتولي مهمة تدريب الفريق، وجد أن اللاعبين لديهم مشاكل كثيرة من الناحية البدنية والفنية، أبرزها زيادة الوزن وعدم وجود الروح والدوافع لتحقيق الفوز، مؤكدا أنه بدأ على الفور في العمل على علاج هذه المشاكل، وبدأت تظهر آثاره في الوقت الحالي.

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وعن وجود تدخلات من رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور، أكد إيناسيو أن هذا الكلام شائعات، وأنه لم يجد إلا الدعم والمساندة القوية من "مرتضى"، مشددًا على أنه يريد أن يحقق أفضل نتائج مع الفريق ويصل به إلى منصات التتويج بالبطولات حتى يعوض مسؤلي الزمالك عن مجهودهم ودعمهم للفريق.