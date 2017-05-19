10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين حجرعثرة أمام إحلال السلام في الشرق الأوسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة لا تنخرط بشكل أكبر في الحرب الأهلية في سوريا، ووصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الخميس، الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها عار على الإنسانية، واعتبر رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دجر، أن تدخلات إيران المستمرة في شؤون بلاده زادت

الأوضاع تعقيدًا.

1- نتنياهو: الفلسطينيون حجر عثرة أمام السلام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 14 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين حجرعثرة أمام إحلال السلام في الشرق الأوسط.

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2- ماتيس: لا نريد زيادة دورنا في الحرب السورية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في كابول في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة لا تنخرط بشكل أكبر في الحرب الأهلية في سوريا؛ وذلك بعد غارة للتحالف الذي تقوده بلاده ضد قافلة موالية للنظام كانت متجهة إلى موقع عسكري للتحالف، مضيفًا: "لا نريد زيادة دورنا في الحرب الأهلية السورية".

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3- الجبير: توافق سعودي أمريكي للتصدي للإرهاب وإيران

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن هناك توافقًا بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب والقضاء على "داعش" وقضايا المنطقة؛ لا سيما سوريا واليمن، مضيفًا: "إننا "نتفق مع واشنطن على ضرورة التصدي للإرهاب وتدخلات إيران".

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4- أردوغان عن تمديد "الطوارئ": هناك خطوات كثيرة نعتزم اتخاذها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد إلى حين عودة "السلام والازدهار"، مضيفًا: "لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي نعتزم اتخاذها".

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5- ترامب: الأزمة في فنزويلا "عار على الإنسانية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها عار على الإنسانية، معتبرًا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ عقود.

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6- وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في واشنطن في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل على أهمية وجود حكومة مستقرة في واشنطن في ظل الاضطرابات المحيطة بالبيت الأبيض، مضيفًا: " نرصد ما يحدث في العالم. لابد أن تكون أمريكا قادرة على التصرف بقوة في المجال الدولي بالتعاون مع الأوروبيين".

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7- وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو ألفانو في لبنان الخميس (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو ألفانو، على استمرار تقديم بلاده الدعم للبنان ولاسيما للقوات المسلحة من خلال الدورات التي تنظمها، إضافة إلى المشاريع التنموية والإنمائية.

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8-رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية أهم جار لنا

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو في 14 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار لليابان يتشارك معها المصالح الاستراتيجية.

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9- وزير خارجية الصين: يجب عودة العلاقات مع كوريا الجنوبية لطبيعتها

وزير الخارجية الصيني وانج يى في برلين في 26 أبريل 2017 (أ ف ب)

حث وزير الخارجية الصيني وانج يى، كوريا الجنوبية على إزالة العقبات أمام تنمية العلاقات بين البلدين أثناء اجتماعه مع لي هاي- تشان ،المبعوث الخاص للرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، مؤكدًا على رغبة بكين فى عودة العلاقات والتعاون بين الجانبين إلى طبيعتها بعد التوترات التى

عكرت صفوها مؤخرًا.

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10-رئيس وزراء اليمن: إيران تسلح الحوثيين لإطالة أمد الأزمة

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دجر في جنيف في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دجر، أن تدخلات إيران المستمرة في شؤون بلاده زادت الأوضاع تعقيدًا، مضيفًا: "إيران تسلح الحوثيين لإطالة أمد الأزمة في اليمن وجعل المليشيات ترفض الحلول السلمية، وتواصل الاختطافات والقتل والاعتقالات".

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