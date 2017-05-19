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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

شهدت الساحة العالمية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها حادث دهس فى نيويورك وانعقاد أول اجتماع للحكومة الفرنسية، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الألمانى لواشنطن.

1- مقتل وإصابة العشرات بحادث دهس في نيويورك

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قوات الأمن تضع الحواجز حول مكان الحادث فى نيويورك اليوم الخميس(أ ف ب)

قالت "سي بي إس" الأمريكية إن سيارة مسرعة نفذت عملية دهس في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية، وأدت إلى مقتل شخصًا وإصابة 13 آخرين.

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2- انعقاد أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة

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صورة لدخول وزير الداخلية الفرنسى فى أول اجتماع للحكومة الفرنسية فى باريس اليوم الخميس (أ ف ب)

يرأس إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء ما سيشكل مناسبة لتحديد توجهات ولايته أمام التي يريدها أن تعمل بشكل جماعي وتعكس عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

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3-الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات ضد إيران

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وزير الخارجية الإيرانى أثناء مباحثات الاتفاق النووى فى فيينا - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، تمديد تخفيف العقوبات على إيران، على الرغم من انتقاده في السابق للاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع طهران.

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4-الصين تحذر من فيروس معلوماتي جديد

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علم الصين فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

شجعت الصين مستخدمي "ويندوز" إلى تحديث برامجهم وحماية حواسيبهم من فيروس جديد مرفق بفدية شبيه بدودة "واناكراي" التي اخترقت مئات آلاف الحواسيب حول العالم منذ أسبوع.

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5-ألمانيا تطالب أمريكا بالتدخل في خلاف مع تركيا

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض اليوم الخميس (أ ف ب)

زير الخارجية الألماني زيجمار جابريل فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض اليوم الخميس (أ ف ب)

حث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، الولايات المتحدة على المساعدة في حل نزاع مع أنقرة بشأن دخول قاعدة جوية تركية.

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مصراوي Masrawy

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