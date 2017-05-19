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ميدو: خبرة الزمالك حسمت المباراة

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ميدو: خبرة الزمالك حسمت المباراة ميدو: خبرة الزمالك حسمت المباراة

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن فريقه قدم أداءً جيد في أول 20 دقيقة من مباراته أمام ، اليوم الخميس، موضحا أنه دفع بعدد من اللاعبين الشباب حتى يكتسبوا خبرة المباريات، وأكد أن الفريق سيجني ثمار هذا الأمر مستقبلًا.

وأوضح ميدو، في تصريحاته عقب اللقاء، أن خبرات لاعبي الزمالك رجحت كفة فريقهم، ومنحتهم الفوز بالمباراة.

وعن تغييراته، أكد ميدو أنه دفع بـ"يوسف أوباما"، حتى يحتفظ الفريق بالكرة أطول فترة ممكنة، كما دفع بـ"مصطفى طلعت"؛ لأنه احد اللاعبين أصحاب الخبرات بالفريق، ويستطيع أن يصنع الفارق له.

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وعن رحيل "عرفة السيد" و"محمود علاء" عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ذكر أن كافة الأمور الخاصة بالانتقالات مؤجلة لنهاية الموسم؛ حتى يحافظ اللاعبون على تركيزهم في المبارايات المتبقية.

وفاز الزمالك على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منالفسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

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التحرير

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