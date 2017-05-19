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الزمالك يفوز على دجله بثنائية في الدوري

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الزمالك يفوز على دجله بثنائية في الدوري الزمالك يفوز على دجله بثنائية في الدوري

التحرير

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تمكن فريق من تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز. 

تقدم الزمالك في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب ستانلي، ثم عادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب عرفة السيد، قبل ـن يضيف الفريق الأبيض هدفه الثاني في الدقيقة 71 من خلال اللاعب محمد إبراهيم. 

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ونجح الزمالك في رفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 36 محتلًا المركز العاشر بجدول الدوري. 

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التحرير

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