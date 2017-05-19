وزير الآثار: 2017 عام الاكتشافات الأثرية في مصر

أسوان- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عناني وزير الاثار، أن عام 2017 هو عام الأكتشافات الأثرية المصرية.

وقال العناني، إن العام الجاري شهد سلسلة اكتشافات ابرزها تمثال رمسيس بالمطرية بالقاهرة، والذي أعقبة اكتشاف مقبرة أثرية بمنطقة قبة الهواء غرب النيل بأسوان والتى تضم مجموعة من الأثاث الجنائرى، كما اكتشفت البعثة الألمانية بغرب الأقصر 109 تماثيل للآلهة سخمت وأمنحتب الثالث، ثم إكتشاف بقايا هرم في دهشور و ومقبرة أثرية تحتوي على صندوق خشبي وأربع أوانٍ كانوبية، تحتوي على أحشاء من جثة يعتقد أنها لابنة الملك الفرعوني إيمينكاماو، ثم إعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثانى وأخيرًا إكتشاف عدد من المومياوات بمنطقة تونة الجبل

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مساء اليوم، الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى للمتاحف والتى إقيمت بمتحف النوبة بأسوان، بحضور محافظ أسوان مجدى حجازى والأثرى نصر سلامة مدير عام أثار أسوان والنوبة وعدد من قيادات الاثار بالمحافظة والوزارة.

وأشار وزير الأثار، أن مصر تجهز الان لاحتفالية عالمية بمناسبة مرور 200 عام على أكتشاف معبد ابوسمبل وذلك خلال شهر أكتوبر القادم مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل.

وقال العناني إنه بدأ الإعداد من الآن لهذا الحدث العالمي، والذي ستشارك فية كافة الوزارات المعنية سواء الأثار أو السياحة او الثقافة ومحافظة أسوان، بهدف إبراز هذا الحدث بالشكل المطلوب، بما يليق بأسم مصر عالميا، حيث ستوجة الدعوة للحضور فى الاحتفالية لعدد من كبار الشخصيات العالمية.