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بالصور- النمنم يفتتح مسرح البالون.. ويؤكد: مهمتنا أن تُضاء كل لياليه بالفن

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مصراوي Masrawy

النمنم يفتتح مسرح البالون (2)النمنم يفتتح مسرح البالون (2)

النمنم يفتتح مسرح البالون (3)النمنم يفتتح مسرح البالون (3)

النمنم يفتتح مسرح البالون (4)النمنم يفتتح مسرح البالون (4)

النمنم يفتتح مسرح البالون (5)النمنم يفتتح مسرح البالون (5)

النمنم يفتتح مسرح البالون (6)النمنم يفتتح مسرح البالون (6)

النمنم يفتتح مسرح البالون (8)النمنم يفتتح مسرح البالون (8)

النمنم يفتتح مسرح البالون (9)النمنم يفتتح مسرح البالون (9)

النمنم يفتتح مسرح البالون (10)النمنم يفتتح مسرح البالون (10)

النمنم يفتتح مسرح البالون (1)النمنم يفتتح مسرح البالون (1)

كتت- نسمة فرج:

افتتح حلمي النمنم،​ وزير الثقافة،​ مساء الخميس، مسرح البالون بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، بحضور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت.

وهنأ وزير الثقافة، جموع المصريين ومحبي الفن والثقافة بإعادة افتتاح هذا الصرح، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، قائلًا: "اليوم نضيف جديد للفن والاستنارة".

وأضاف وزير الثقافة: "رغم الجهد الذي بذل لإعادة المسرح للعمل، فالمهمة الأصعب هي أن نحافظ عليه مضاء كل ليلة ليقدم الفن المعبر عن وجدان هذا الشعب.

فيما أكد خالد جلال، أن هذا المسرح، نادر التصميم على مستوى الوطن العربي من حيث الشكل وسعة المقاعد وخشبة المسرح، التي هي ملهمة لجميع المخرجين، موضحًا أن مهمة المسؤولين عنه الأن هو أن يعمل طوال العام.

وكرم وزير الثقافة كل من، الفنان محمود رضا، والمخرج عبد الرحمن الشافعي، والفنان حسن عفيفي، والدكتور سيد خاطر، الفنانة فريدة فهمي، والفنان الجداوي رمضان، إضافة إلى أسماء عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وهم، عبد الغفار عودة، وعلي إسماعيل، ومحمد خليل، وكمال نعيم، وإبراهيم الحلو، ومنار أبو هيف، وسليمان جميل، ونفين رافز، وإيناس سعودي.

أعقب ذلك تقديم العرض الإستعراضي بيت الفن بطولة مروة ناجي ومحمد قماح وبمشاركة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والسيرك القومي.

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