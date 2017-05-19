ترامب ينفي محاولته التأثير على تحقيقات الـ" إف بي آي"

(أ ف ب):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون طلب من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي أن يُنهي التحقيق الذي تجريه الوكالة حول مستشار ترامب السابق مايكل فلين وعلاقته بروسيا.

وعندما توجّه أحد الصحافيين إلى ترامب بسؤال "هل قمت بحض - في أي وقت من الأوقات بطريقة ما (كومي) على إنهاء التحقيق المتعلق بمايكل فلين أو التخلي عن هذا التحقيق" قاطعه الرئيس الأمريكي قائلا "كلا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت، الثلاثاء، عن مذكرة سرّية تعود لكومي الذي أقاله ترامب من منصبه في 9 مايو أنّ الرئيس الأمريكي طلب منه "التخلي" عن التحقيق حول فلين.