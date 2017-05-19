ترامب: الأزمة في فنزويلا "عار على الإنسانية"

(أ ف ب):

وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الخميس، الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها عار على الإنسانية، معتبرًا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ عقود.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في ايجاد حل لذلك. ما يحدث هو في الحقيقة عار على الانسانية".