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ماتيس: لا نريد زيادة دورنا في الحرب السورية

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ماتيس: لا نريد زيادة دورنا في الحرب السورية ماتيس: لا نريد زيادة دورنا في الحرب السورية

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

(أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تنخرط بشكل أكبر في الحرب الأهلية في سوريا؛ وذلك بعد غارة للتحالف الذي تقوده بلاده ضد قافلة موالية للنظام كانت متجهة إلى موقع عسكري للتحالف.

وقال ماتيس: "نحن لا نريد زيادة دورنا في الحرب الأهلية السورية، لكننا سندافع عن قواتنا".

وأضاف: "سندافع عن أنفسنا إذا اتخذت خطوات عدائية ضدنا، وهذه سياستنا المستمرة من فترة طويلة".

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مصراوي Masrawy

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