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رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية أهم جار لنا

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رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية أهم جار لنا رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية أهم جار لنا

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار لليابان يتشارك معها المصالح الاستراتيجية.

وذكرت إذاعة اليابان أن "آبي" أجرى محادثات مع مون هيه سانج المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي حديثا مون جيه.

وأشاد آبي بالأهمية التي يوليها الرئيس مون للعلاقات بين طوكيو وسول. وقال إن كوريا الجنوبية تعتبر أهم جار لليابان يتشارك معها المصالح الإستراتيجية.

وأعرب آبيه عن أمله ببناء علاقات ثنائية بنظرة مستقبلية.

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مصراوي Masrawy

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