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توتنهام يهين ليستر سيتي بـ«سداسية» في البريميرليج

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توتنهام يهين ليستر سيتي بـ«سداسية» في البريميرليج توتنهام يهين ليستر سيتي بـ«سداسية» في البريميرليج

التحرير

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حقق فريق توتنهام فوزاً كبيراً على مضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، على ملعب ووكرز ستديوم، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهدف توتنهام كل من هاري كين 4 اهدف وسون هيونج هدفين في الدقائق الـ92،89،71،63،36،25. 

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بينما سجل هدف ليستر الوحيد اللاعب بينجامين تشايلويل في الدقيقة 59 من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز يرفه توتنهام رصيده إلى النقطة 83 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليسترسيتي عند النقطة 43 في المركز الحادي عشر بجدول الدوري. 

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التحرير

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