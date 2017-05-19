فيديو| «عكاشة»: «الإعلام المصري بيخلي المواطن متشائم»

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قال الدكتور أحمد عكاشة، خبير الطب النفسي، إن الإعلام المصري هو الوحيد على مستوى العالم الذي يهاجم نفسه، مضيفا: "مفيش إعلام في الدنيا بيشتم نفسه زي إعلام مصر".

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "الإعلام بيخلي المواطن متشائم بما يقدمه من أفكار متضاربة"، مؤكدا أن شهامة وجدعنة المصريين موجودة والمشكلة دائما في إعلامنا السلبي.

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وتابع: "ظواهر التحرش والاغتصاب وزنا المحارم المنتشرة لا تعبر عن الشارع المصري بشكل عام فالمصريين يمتلكون شهامة ورجولة، إنما تأخذ تلك الحوادث حيزًا كبيرًا من مساحة الإعلام".