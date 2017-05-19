فيديو| «استرداد الأراضي»: نتعاون مع الجميع ولا نستهدف أسماء بعينها

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن الدولة لا تستهدف أسماء بعينها في تقنين الأراضي، موضحا أن الهدف هو استعادة الأراضي المستغلة للدولة.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "اللجنة تناشد المواطنين كثيرًا بضرورة تقنين الأراضي الزراعية"، مؤكدا أنهم مستعدين للتعاون مع جميع الطلبات المقدمه لهم.

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وتابع:"الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إن مصر مش طابونه مقلهاش وسكت، قال كمان إن اللي زرع وتعب لازم نقنن أرضه، بس في نفس الوقت محدش يبلطج على حق الدولة".

واستكمل: "من يريد تقنين وضعه فليتوجه إلى هيئة الخدمات الحكومية"، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس واضحة ولا يوجد أحد يريد أن يقضي على الزراعات والتعديات، مضيفًا: "الخطأ وارد وسنقوم بتصحيحه".

