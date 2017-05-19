فيديو| تامر عبد المنعم: أنباء عن إصابة العادلي بجلطة

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قال الفنان تامر عبد المنعم، إن النيابة قررت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بحراسة فيلا حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لكشف تفاصيل اختفائه.

وأضاف عبد المنعم، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "النيابة تحاول من خلال التحقيقات التأكد من صحة معلومات بأن اللواء حبيب العادلي غافل القوة المكلفة بحراسة الفيلا وتمكن من الهروب في قضية فساد الداخلية".

وتابع: "استمعت النيابة إلى أقوال الصحفية الكبيرة إلهام شرشر، زوجة العادلي، حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة، فهناك من يقول من محاميه أنه أصيب بجلطة بعدما سمع الحكم وأنه موجود بمستشفى، لكن الإعلام المصري يوصف العادلي بالهارب، ولا زالت الحقيقة غائبة حتى الآن".