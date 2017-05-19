أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| تامر عبد المنعم: أنباء عن إصابة العادلي بجلطة

Google+ Print
فيديو| تامر عبد المنعم: أنباء عن إصابة العادلي بجلطة فيديو| تامر عبد المنعم: أنباء عن إصابة العادلي بجلطة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن النيابة قررت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بحراسة فيلا حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لكشف تفاصيل اختفائه.

وأضاف عبد المنعم، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "النيابة تحاول من خلال التحقيقات التأكد من صحة معلومات بأن اللواء حبيب العادلي غافل القوة المكلفة بحراسة الفيلا وتمكن من الهروب في قضية فساد الداخلية".

وتابع: "استمعت النيابة إلى أقوال الصحفية الكبيرة إلهام شرشر، زوجة العادلي، حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة، فهناك من يقول من محاميه أنه أصيب بجلطة بعدما سمع الحكم وأنه موجود بمستشفى، لكن الإعلام المصري يوصف العادلي بالهارب، ولا زالت الحقيقة غائبة حتى الآن".

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

بالفيديو- غرفة عمليات تتحول إلى ساحة قتال بين طبيب وممرضة

بالفيديو- غرفة عمليات تتحول إلى ساحة قتال بين طبيب وممرضة

فيديو| «عكاشة»: «الإعلام المصري بيخلي المواطن متشائم»

فيديو| «عكاشة»: «الإعلام المصري بيخلي المواطن متشائم»