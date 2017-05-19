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الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات

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الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها أعدت خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال شهر رمضان الكريم سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أم من حيث تنظيم معارض الكتب، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح، وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، وعلى أن يكون ذلك على قدر الضرورة ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية.

ولفتت الوزارة إلى أن رسالتها عي تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها، مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوي في الشهر الفضيل.

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