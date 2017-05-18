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إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

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إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

التحرير

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حرص البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، على توجيه الشكر والتحية لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني لوادي دجلة، خلال المبارة التي تجمع الفريقين في الدوري.

تلك التحية جاءت بعدما طالب "ميدو" لاعبه محمد هلال بإخراج الكرة خارج الملعب، عقب اصطدام ثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعاطي دونجا ببعضهما، وسقوطهما على الأرض، حيث تعرض الأول لجرح قطعي في الفم، بينما تعرض الثاني لجرح قطعي في الرأس، استلزم خروجهما من أرض الملعب للعلاج.

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وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم بهدف دون رد أحرزه ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 37.

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التحرير

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