«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

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قالت وزارة الأوقاف، إن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح، من القرارات التنظيمية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، على أن يكون ذلك على قدر الضرورة ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق مع الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية.

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وتابعت الوزارة في بيانها "رسالتنا تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها، مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوى في الشهر الفضيل".

وكشفت الوزارة أنها أعدت خطة دعوية شاملة وغير مسبوقة خلال شهر رمضان، سواء من حيث القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية أو من حيث تنظيم معارض الكتب، وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف ومصليات العيد.