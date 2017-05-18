وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

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قال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إن الوزارة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف بجميع متاحفها بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن احتفالا خاص يجري داخل متحف النوبة بأسوان، وهو أحد متحفين تبنى اليونسكو إنشاءهما خلال الفترة الماضية، إلى جانب متحف الحضارة بالفسطاط.

وأشار الوزير، خلال افتتاح الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للمتاحف، مساء اليوم، بمتحف النوبة بأسوان، بحضور محافظ أسوان مجدى حجازى، والأثرى نصر سلامة، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إلى أن وزارة الآثار حريصة على تطوير عدد كبير من متاحفها سواء المغلقة أو التي تم تركها لفترات دون أي صيانة أو تطوير.

وأضاف "افتتحنا مؤخرا متحف ملوى بالمنيا ومتحف كوم أوشيم بالمنوفية، ومتحف ركن فاروق بحلون، ومتحف الفن الأسلامى بالقاهرة، وإحدى قاعات متحف الحضارة وبعدها متحف الألكس بجزيرة ألفنتين بأسوان".

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ونوه بأنه جار استكمال تطوير وإنشاء متحف سوهاج والمتحف الأتونى، يعقبه متحف كفر الشيخ ومطروح، مشددا على أننا أمام مشوار طويل لافتتاح 20 متحفا خلال الفترة المقبلة.