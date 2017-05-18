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«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

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«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية «الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

التحرير

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قال الدكتور محيى عبيد، نقيب صيادلة ، مساء الخميس، إن لجنة الحراسة القضائية على النقابة، ليس لها أي صفة قانونية، مشيرًا إلى أنه يوجد حكمان بإلغاء فرضها، أولهما صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يونيو الماضي، والثاني يقضي بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، أن «المشرع الدستوري حرص على أن يكون التنظيم النقابي قائمًا وفقًا لمقاييس ديموقراطية، ويكون القانون كافلًا لها، وأقر في نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».

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وأكد أنه «بموجب الدستور أصبح محظورًا نهائيًا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرّ أي قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزًا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل في شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرًا لمصالح أعضائها ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».

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التحرير

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