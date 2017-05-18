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كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

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كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

التحرير

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قال جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، إن بريطانيا دعمت المصرية فى الإصلاحات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات كالتعليم، وتدفق الاستثمارات المباشرة للسوق المحلية.

وأكد خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال اليوم عن مراحل التحول الجديدة فى الاقتصاديين المصرى والبريطانى، على فخره بأن الاستثمارات البريطانية تحتل مراتب متقدمة ضمن قائمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين مع القاهرة، وهو ما يمكن استغلاله لتنمية العلاقات المشتركة بين الدولتين، خاصة أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسى فى هذا السياق.

وتابع: رأينا الكثير من المستثمرين البريطانيين يتفهمون الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها عقب قرار تعويم الجنيه.

كما لفت إلى أن السفارة تبادلت العديد من الأفكار مع الحكومة وأطلقت برامج تعليمية بمصر تستهدف خلق جيل جديد من المصريين مبدع ومفكر، مبديا تفاؤله بنجاح الحكومة فى المستقبل فى تحقيق أهدافها فى هذا السياق خاصة.

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وعلى حسابه الرسمي على تويتر أمس قال كاسن "عايز تشوف إزاى الاستثمار البريطاني بيدعم مصر في بناء يتحدى العالم؟ بص على فودافــون في ستانلي، مضيفاً أن فودافــون تعد نموذجا مثاليا للاستثمارات البريطانية داخل مصر، لافتا إلى أن الشركة من أكبر الشركات التي تدفع ضرائب دااخل مصر، بجانب تعيين 5000 شاب وفتاة داخل فرعها بمصر".

وقال خلال مؤتمر اليوم، إن مصر وإنجلترا يمران بمراحل حاسمة فيما يتعلق باقتصادهما خاصة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف بالبريكست، وأيضا اتجاه مصر لتعويم الجنيه ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية، مؤكداً أنه من الضرورى لكلا البلدين تحقيق التوازن والاستقرار بين قراراتها على المدى القصير والطويل.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات إصلاحية غير مسبوقة، ولكنها كانت مهمة، وأكدت للمستثمر أن هناك سهولة فى الحصول على الدولار، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير فى توفير الحماية والأمان للكثير من المصريين بعد تطبيق الإصلاحات.

لكنه شدد على أهمية اهتمام الحكومة بتوفير الاستقرار والانفتاحية والقضاء على البيروقراطية وتحقيق الشمولية المالية من خلال خلق الوظائف بحيث تشمل الفرص جميع الأفراد فى مصر، كما يجب إطلاق طاقات القطاع الخاص لعمل شراكة حقيقية بين الجانبين.

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التحرير

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