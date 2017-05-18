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بعد إصدارها رسميًا.. «كيا» تفكر في طرح نسخة أقوى من «ستينجر»

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بعد إصدارها رسميًا.. «كيا» تفكر في طرح نسخة أقوى من «ستينجر» بعد إصدارها رسميًا.. «كيا» تفكر في طرح نسخة أقوى من «ستينجر»

التحرير

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تعكف شركة "كيا" الكورية، على وضع خطة جديدة لصناعة إصدار أكثر قوة من سيارتها الرياضية الجديدة "ستينجر"، التي كانت قد كشفت عنها مطلع العام الجاري خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات.

وحسب مجلة "موتور ماج" العالمية، فإن الشركة الكورية تدرس في الوقت الحالي طرح نماذج أكثر قوة من سيارتها الجديدة، وذلك في إطار توجهها بقوة نحو إنتاج إصدارات خارقة خلال الفترة المقبلة.

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وتعمل السيارة بمحرك بسعة 3300 CC يتمتع بشاحن إضافي "تربو" لعدد 6 أسطوانات "V6"، وهو ما يؤهله لضخ قوة حصانية مقدارها 370، وبعزم دوران مقداره 510 نيوتن متر.

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التحرير

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