جملة فؤاد المهندس سبب شهرته.. 14 معلومة عن «ملواني» المشاغبين

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الفنان عبد الله فرغلي يُعرف عنه إبداعه وإتقانه التمثيل، الذي يصل إلى جمهوره ويظهر تأثرهم بأعماله الفنية المختلفة بشتى تصنيفاتها سواء الكوميدية أو التراجيدية، وفي الذكرى السابعة على رحيله عن عالمنا، يرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات حول عبد الله ومشواره وتاريخه الفني.

1- وُلد يوم 3 الموافق شهر مارس لعام 1928.

2- اسمه بالكامل عبدالله علي عبدالله فرغلي.

3- عمل في البداية كمدرس لغة فرنسية بمدرسة إسماعيل القباني الثانوية.

4- حصل على ليسانس آداب وتربية.

5- بدأ في العمل المسرحي مع فرقى "الفنانين المتحدين"، وشارك بالعديد من المسرحيات مع الفنان فؤاد المهندس مثل: "حواء الساعة 12"، و"سيدتي الجميلة".

6- بدأت شهرته من "سيدتي الجميلة" الذي جسد فيها "دور عالم أنساب"، وبسبب الجملة التي اعتاد المهندس لمناداته بها في المسرحية زادت شهرته، حتى إنه وجد نفس الجملة مكتوبة على "السبورة" في أحد فصول المدرسة التي يدرس بها الفرنسية.

7- من المُتعارف عن فرغلي إضافته جو الضحك والبهجة في جميع جلساته، ويُذكر أنه كان يدخل في مناقشات مع الفنان أحمد حلاوة.

8- ترك بصمة في العمل المسرحي "مدرسة المشاغبين" عندما جسد شخصية "الملواني" التي زادت من شهرته مع أبطالها.

9- استكمالاً لأهم أدواره شخصية المدير المتحفظ التي جسدها بمسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنانة شويكار وفؤاد المهندس.

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10- في يوم من الأيام دخل مفتش الفصل الذي كان يدرس به فرغلي وكان يسأل اسئلة هامشة لذا رد عليه الأخير قائلاً له: "إنت من ساعة ما دخلت وإنت بتتكلم في حاجات ملهاش لازمة، أتفضل بقى اسأل الطلبة".

11- شارك بالعديد من الأعمال السينمائية منها: "الشقة من حق الزوجة" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، "حلق حوش" مع الممثل الكوميدي محمد هنيدي والراحل علاء ولي الدين، و"المولد" مع الزعيم عادل إمام"، إلى جانب أفلام "احترس من الخط".

12- أبرز أعماله الدرامية: "أنا وانت وبابا في المشمش"، "أبنائي الأعزاء شكراً"، "عيش أيامك".

13- آخر أعماله الفنية مشاركته في بطولة مسلسل "شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، والذي لم يكمل تصوير مشاهده فيه بسبب إصابته بفشل كلوي، نُقل على أثرها إلى مستشفى "الصفا" بالمهندسين.

14- توفي فرغلي في عام 2010، تاركاً وراءه تاريخا فنيا مسرحيا وسينمائيا ودراميا وتليفزيونيا يخلده التاريخ.