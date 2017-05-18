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فيديو| وزير الصحة يأمر بتوظيف نجل أحد معارفه: «عينوه بعقد»

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فيديو| وزير الصحة يأمر بتوظيف نجل أحد معارفه: «عينوه بعقد» فيديو| وزير الصحة يأمر بتوظيف نجل أحد معارفه: «عينوه بعقد»

التحرير

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شهدت مستشفى أرمنت الجديدة حين افتتاحها تجريبيًا، اليوم الخميس، توسط وزير الصحة لتعيين نجل أحد معارفه.

بداية الواقعة كانت بوصول الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إلى مستشفى أرمنت الجديدة، حيث استقبله أحد الأهالي وسط الحشد الهائل ومجموعة من النواب، ما دعا الوزير إلى مصافحته واحتضانه ذاكرًا اسمه بـ"العم محمود".

قال الوزير حين مصافحة العم محمود، موجهًا حديثه للنواب الأقصر الذين استقبلوه، إنه تربطهما علاقة قديمة منذ عمله في جامعة عين شمس، حيث كان الرجل يعمل وقتها حارسًا للأمن.

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وأثناء تفقد الوزير للأقسام الداخلية بالمستشفى، قدم إليه "العم محمود"، طلب ورقي عليه، لتوظيف نجله في المستشفى، فوجه الوزير، الدكتور أسامة دسوقي، وكيل الصحة بالأقصر، بضرورة تعيينه، قائلًا: "محمود ابنه ييجي هنا بعقد، قولا واحدا، بس، وقام الرجل بتقبيله".

وبسؤال العم محمود عن مدى العلاقة التي تربطه بالوزير، قال لـ"التحرير"، إن اسمه محمود حسن، وكان يعمل حارس أمن في جامعة عين شمس قبل خروجه على المعاش، موضحًا أنه كان على علاقة طيبة بـ"عماد الدين" منذ عمله في الجامعة، كما يحرص على زيارته بالوزارة كل حين.

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التحرير

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