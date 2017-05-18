مواطن: «مسئولون استولوا على 600 فدان.. ولما بلغت قلعوني وعلقوني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

روى مواطن يُدعى «هاني»، من الإسماعيلية، مأساة تعرض لها عقب الإبلاغ عن قضية فساد، قائلًا: «أنا اطحنت واتهنت، واتربطت على عمود كهرباء، واتخطف ابني، واتجردت من ملابسي، بسبب إني أبلغت عن أرض من أملاك الدولة تم التعدي عليها».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «بلغت عن 600 فدان في أرض أبو خليفة بسوق السبت في القنطرة غرب، استولى عليها المسئولون وقسموها وباعوها بـ7 مليار بعد ما بوروها وقطعوها بالقيراط».

شاهد أيضا

وتابع: «الأرض دي اتبنت ودخلها كهرباء ومياه، وبيجيبوا تقارير مزورة تقول إن مفيش تعدي، لكن لما تنزل على الطبيعة تلاقي مهازل، ولما يأسوا مني عشان بكشف فسادهم بعتوا بلطجية مستفيدين من الأرض، جردوني من ملابسي وربطوني في عربية نص نقل، وبعدها ربطوني على عمود كهرباء وعذبوني، وخطفوا ابني وطردوني من الإسماعيلية كلها».