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فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

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فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع» فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

التحرير

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ناشد المتحدث باسم وزارة ، ممدوح رمضان، المواطنين، بعدم الإسراف في شراء السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، قائلا: "محتاجين نرحم نفسنا شوية".

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "محتاجين نرحم نفسنا ونحاول نقلل الإسراف، مش هقول الاستهلاك خلي المعدة تستهلك آخر ما عندنا، بس الأولوية الأولى أننا نقلل الإسراف نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية".

وأكد متحدث التموين، أنهم يحاولون زيادة المعروض للحفاظ على استقرار الأسعار، موضحا: "نوفر ما يزيد عن 10 آلاف طن لحوم مجمدة شهريًا وهناك كميات كبيرة من الدواجن المستوردة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".

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التحرير

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