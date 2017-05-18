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أكاديمية السادات تكرم شباب «المحافظين»

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أكاديمية السادات تكرم شباب «المحافظين» أكاديمية السادات تكرم شباب «المحافظين»

التحرير

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أقامت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الخميس، حفل تكريم للحاصلين على دورة "إعداد الكوادر السياسية للمجالس الشعبية والمحلية"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحضر الحفل، الدكتور بشري شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، والمستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس الحزب، وعمرو الشريف، أمين العضوية، وعدد من قيادات وشباب الحزب.

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وكرمت الأكاديمية، حنان قنديل، أمينة المرأة بكفر الشيخ، وشادي حكيم، وهاشم سمير خليل، ووليد خيري، بأمانة كفر الشيخ، ومحمود جاد، عضو المحافظين بمحافظة الغربية.

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التحرير

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