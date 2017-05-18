بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت متاحف المنيا، اليوم الخميس، احتفاليتين باليوم العالمي للمتاحف، بحضور عدد من الفنانين ونواب البرلمان.

ونظّم المتحف الآتوني بالمنيا، تحت رعاية عصام البديوي، محافظ المنيا، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وإلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، احتفالية بمقر مرسى تل العمارنة السياحي، حضرها عدد كبير من أعضاء البرلمان في المنيا، والأثريون وأعضاء التنشيط السياحي، وبعض الفنانين منهم: أحمد ماهر وحنان شوقي وأحمد الكحلاوي والمطرب شريف اسماعيل، وفرقة ملوي للفنون الشعبية.

كما نُظم معرض تحت عنوان: "تاريخ من الانتصار" عُرض من خلاله مجموعة من القطع الأثرية من ضمن مقتنيات المتحف، والتي ترجع بتاريخها إلى عصور الاحتلال والنزاعات القديمة في مصر، وتناول فترات محنة الهكسوس وفترة التحرير والغزو الآشوري للبلاد، والغزو اليوناني الروماني لمصر.