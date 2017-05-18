وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

بيروت - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو ألفانو، اليوم الخميس، على استمرار تقديم بلاده الدعم للبنان ولاسيما للقوات المسلحة من خلال الدورات التي تنظمها، إضافة إلى المشاريع التنموية والإنمائية.

وأشار الفانو إلى أن ايطاليا تُعتبر الشريك الأول تجاريًا واقتصاديا للبنان بين الدول الأوروبية وترغب في تعزيز هذه الشراكة على نحو واسع,

وقال الوزير الإيطالي إن بلاده تثمن عاليًا الرعاية التي يحيط بها لبنان النازحين السوريين وأن الأسرة الدولية ممتنة هي أيضًا لما يفعله لبنان في هذا المجال.

ومن جانبه، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله الفانو على أن تطوير علاقات لبنان الطيبة مع ايطاليا نحو الأفضل، هو هدف من أهداف السياسة اللبنانية الراهنة".