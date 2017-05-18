«نيسان إيجيبت» تحتفل بتربعها على عرش مبيعات الربع الأول من 2017

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نظمت شركة نيسان موتور إيجيبت مؤتمرها السنوي الذي جمع كبار مسؤولي الشركة وموزعيها المعتمدين احتفالاً بمرور 12 عاما من التعاون المثمر وتحقيق إنجازات مشهودة في سوق السيارات المصري.

واستعرضت الشركة نشاطها خلال العام الماضي وجهود فريق العمل، كما ناقش مديرو عموم الشركة نتائج جميع الأقسام حققت الشركة المركز الأول علي مستوى السوق المحلى في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بحصة تبلغ 24.3% من إجمالى السوق.

وكانت شركة نيسان قد حققت المركز الثالث في السوق خلال السنة المالية 2016، كما حققت الشركة زيادة فى مؤشر معامل إرضاء العميل لخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي.

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وأكد إيساو سيكيجوتشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، أن الشركة حريصة على العمل الدؤوب بهدف تلبية توقعات عملائها رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرًا.

وأضاف: "نحن نعمل في نيسان موتور إيجيبت انطلاقًا من استراتيجية طموحة لتعزيز سوق السيارات في مصر بكل ما هو جديد من حيث التقنية والسهولة والأمان لأننا ملتزمون بتحقيق بأعلى معدلات الجودة التي تضع اسم الشركة في المقدمة، فضلاً عن أننا نؤمن بأن تحديات السوق في مصر وشمال أفريقيا تحتاج منا المزيد من العمل والابتكار ونحن على قدر تلك المسؤولية لتلبية رغبات عملائنا وتقديرا لثقتهم في نيسان عام بعد عام".