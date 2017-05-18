استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور عادل تعيلب، مدير الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرمال، بأتوبيس معلمين أثناء توجههم إلى منطقة سهل الطينة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي.

وأكد "تعيلب"، في تصريحات صحفية، أن جميع المرضى يتلقون الإسعافات والتدخل العلاجي والجراحي اللازم لحالتهم، وهناك حالة استنفار ‏بمستشفى بور فؤاد العام الذي نُقل المصابون إليه، وهناك متابعة بالمستشفى لحظة بلحظة منذ دخول ‏المصابين إليها وحتى خروجهم منها متعافين تمامًا.‏

وأشار مدير الصحة إلى أنه أصدر تعليماته بنقل 7 مصابين من مستشفى بور فؤاد العام إلى ‏مستشفى بورسعيد لأن حالتهم كانت تلزم تدخلاً جراحيًّا سريعًا، منوهًا إلى أنه إذا احتاج أي مصاب السفر للعلاج خارج بورسعيد، فإنه وجه بالتنسيق الكامل مع عدد من المستشفيات من محافظات مختلفة لاستقبال أي حالة.

كانت طفلة، لقيت مصرعها، وأصيب 22 آخرون من مُدرسي محافظة بورسعيد، أثناء توجههم، صباح اليوم، إلى منطقة سهل الطينة بشرق المحافظة للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي، إثر حادث تصادم بين سيارتهم بأخرى محمّلة بالرمال.