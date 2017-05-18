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أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

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أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

مصراوي Masrawy

المهندس أمجد بليغ رئيس قطاع الهندسة الإذاعية

القاهرة- (أ ش أ):

عُقد اليوم الخميس، اجتماع مجلس أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم انتخاب أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام والذي جاء في إطار حرية الاختيار والشفافية ووفقا للمعايير التي حددها قانون الهيئة وبتوافق الأعضاء.

وقرر المجلس اختيار المهندس أمجد بليغ، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام، وبذلك يكون اكتملت هيئة المكتب المكونة من رئيس الهيئة والأمين العام والوكيلين ومن المهام التي حددها القانون للأمين العام أن يكون مسئولا عن سير العمل بالهيئة فنياً وإداريا وماليا وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شئون الهيئة والإشراف العام على شئون العاملين وفقاٍ للوائح العمل بالهيئة.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن المجلس مستمر في طرح الرؤى والأفكار حول وضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها، وخطة إصلاح شاملة للإعلام الوطني.

من ناحية أخرى، أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بتكليف محمد يوسف عبد الوهاب مدير إدارة البرامج الثقافية بشبكة الشرق الأوسط للقيام بمهام مدير عام إذاعة الأخبار "راديو " وإنهاء تكليف مأثر المرصفي.

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