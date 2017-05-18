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وزير الخارجية يهنئ نظيره الفرنسي الجديد ويعرب عن تطلعه للعمل المشترك

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وزير الخارجية يهنئ نظيره الفرنسي الجديد ويعرب عن تطلعه للعمل المشترك وزير الخارجية يهنئ نظيره الفرنسي الجديد ويعرب عن تطلعه للعمل المشترك

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفرنسي الجديد جان ايف لو دريان، بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث قدم له التهنئة، معربًا عن تمنياته للوزير الفرنسي بالتوفيق في منصبه.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال الاتصال على تطلعه للعمل مع نظيره الفرنسي بما يسهم في دفع العلاقات المصرية الفرنسية قدما، تأسيسا على ما تتمتع به علاقات البلدين من خصوصية وتفرد في شتى مجالات التعاون، والتنسيق على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

من جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن شكره وامتنانه لتهنئة نظيره المصري، معربا عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة لاستعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وسبل التنسيق بين وفرنسا في مختلف المحافل الدولية، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية.

وأشار الوزير الفرنسي إلى ما تحظى به القيادة المصرية من تقدير كبير لدى صانع القرار في فرنسا، مشيدا بالدور المصري والمواقف المصرية المتوازنة التي تجعل منها بحق نقطة ارتكاز للأمن والاستقرار الإقليمي.

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