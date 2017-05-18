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الجزائر تؤيد اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط

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الجزائر تؤيد اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط الجزائر تؤيد اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط

مصراوي Masrawy

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة

الجزائر - (د ب أ): 

أكد وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، تأييد بلاده لاتفاق خفض انتاج النفط إلى مارس المقبل، الذي أعلنت عنه روسيا والسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بوطرفة قوله عقب لقائه نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، إن الجزائر وروسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض انتاج النفط لبلدان الأعضاء، وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لمدة 9 أشهر إضافية.

وأضاف: "لقد أعربنا، أنا والسيد نوفاك، عن تأييدنا لتمديد الاتفاق حول خفض إنتاج النفط إلى غاية مارس 2018 وأكدنا في هذا السياق على ضرورة إنشاء لجنة خبراء لمتابعة تطور السوق العالمية، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في كافة الأوضاع".

ويجتمع اعضاء منظمة "أوبك" يوم 25 مايو في فيينا.

وكانت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط قد اتفقتا على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى مارس 2018.

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