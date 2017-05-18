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وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم

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وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل على أهمية وجود حكومة مستقرة في واشنطن في ظل الاضطرابات المحيطة بالبيت الأبيض.

وقال جابريل، اليوم الخميس، خلال زيارته لواشنطن: "نرصد ما يحدث في العالم. لابد أن تكون أمريكا قادرة على التصرف بقوة في المجال الدولي بالتعاون مع الأوروبيين".

وحذر من أن إخفاق أمريكا يمكن أن يعني أن آخرين سيملأون الفراغ، وقال: "لدينا مصلحة في وجود مساع دولية قوية للأمريكيين".

وخلال زيارة الوزير الاتحادي التي بدأت، أمس الأربعاء، التقى جابرييل بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وبالمستشار الأمني للرئيس الأمريكي دونالد ، هربرت رايموند ماكماستر، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، قبل أن يتوجه إلى مدينة بيتسبرج، المركز السابق لصناعة الصلب الأمريكية، باعتبار أنها نموذج ناجح للتحول الهيكلي.

يذكر أنه تم تعيين مستشار خاص في واشنطن، أمس الأربعاء، للتحقق مما إذا كان دونالد ترامب قد تلقى مساعدة من روسيا خلال الحملة الانتخابية أم لا.

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