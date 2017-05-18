«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم ضخ 160 ألف طن من السلع الأساسية، ما بين أرز ومكرونة ودقيق في فروع المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مبدأ الإتاحة وزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أنه يتم توفير أكثر من 10 آلاف طن لحوم مجمدة شهريًا، وأكثر من 5 آلاف طن لحوم حية سودانية، وكميات كبيرة من الدواجن المستوردة التي تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

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وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير السلع الأساسية المدعمة خلال شهر يونيو المقبل مع منحة رمضان لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على البطاقات، بمعدل 2 كيلو سكر لكل فرد بقيمة الكيلو 8 جنيهات وعبوة ونصف زيت بقيمة 12 جنيهًا للعبوة.

وأوضح أن الأسرة المكونة من 4 أفراد سيكون من حقها الحصول على 8 كيلو سكر و6 كيلو زيت بشكل اختياري، وذلك بقيمة 136 جنيهًا من إجمالي الدعم المخصص للأسرة وهو 140 جنيهًا، وسيتم خصم قيمة واحد جنيه من الدعم لصالح الشركة المسئولة عن تشغيل البطاقات، وذلك يكون للأسرة 3 جنيهات بالبطاقة تحصل على أي سلعة بقيمتهم.