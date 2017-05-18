«الداخلية» تكشف جهود مواجهة التعدي على أملاك الدولة

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قال الرائد أحمد الخضري، المسئول بإدارة المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية، إن «جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، متواصلة على مدار العام»، مشدّدًا على أنها جهود يومية للداخلية في كافة المحافظات بالتنسيق بين أجهزة الأمن وأجهزة الإدراة المحلية.

وأضاف الخضري، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «بعد توجيه القيادة السياسية بتكثيف هذه الجهود، صدرت تعليمات مشددة من وزير الداخلية، لكافة مديري الأمن في كافة المحافظات، بتكثيف جهود التصدى لظاهرة التعدي على أملاك الدولة».

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تابع: «رصدنا آلاف المترات المربعة تم التعدي عليها عن طريق البناء، وآلاف الأفدنة تم التعدي عليها بالزراعة، وذلك في كافة المحافظات خاصةً الإسماعيلية والوادي الجديد والبحيرة».