اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

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وقعت شركتا الطاقة الروسية "روس نفت" والإيطالية "إينى” اليوم، الخميس، اتفاقية لتوسيع التعاون بينهما فى مجال استخراج وتكرير وتجارة موارد الطاقة، كما اتفقت الشركتان على توسيع تعاونهما فى المشاريع الدولية، لاسيما فى إطار مشروع الغاز المصرى "ظهر".

جاء توقيع الاتفاقية عقب اجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى فى منتجع سوتشى الروسى، الواقع على البحر الأسود.

وتتضمن الاتفاقية توسيع التعاون بين الشركتين فى مجال الاستخراج والتنقيب عن النفط والغاز، وفى مجال تكرير البتروكيماويات، كما ستعمل "روس نفت" و"إينى" على تطوير قنوات تسويق مشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال التقنى وبراعات الاختراع، كما ستدرس الشركتان إمكانية توريد شحنات مشتركة من المنتجات النفطية إلى مصر.

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وكانت "روس نفت" قد اشترت فى ديسمبر الماضى حصة تبلغ نسبتها 30% من "إينى" فى مشروع تطوير "حقل ظهر"، الواقع فى البحر المتوسط قبالة الشواطئ المصرية.

وخفضت وزارة البترول وارداتها من الغاز الطبيعى المسال من نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميا، إلى ما يتراوح بين 400 - 500 مليون قدم مكعب يومياً، بنسبة تخفيض تصل إلى نحو 65%.

ويأتى تخفيض كميات الغاز الطبيعى المستوردة من الخارج بعد بدء شركة بى بى الإنجليزية تشغيل المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط منذ نهاية مارس الماضى - حقلا تورس وليبرا قبل الموعد المحدد بحوالى 8 أشهر- بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 630 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز تضخ كلها فى السوق المحلى لتلبية احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز.