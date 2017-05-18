تامر أمين: «رمضان أصبح شهر للمسلسلات والأكل»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، إنه يتبقى نحو أسبوع ويهل شهر رمضان الكريم، داعيًا: «اللهم بلغنا رمضان».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «خلونا نصفي دماغنا وقلوبنا ونستعد للشهر الفضيل، رمضان شهر الصوم والصوم، شهر التكافل والتواصل الاجتماعي والالتقاء الأسري، شهر موائد الرحمن والمسحراتي والتراويح والخيم».

تابع: «رمضان للأسف أصبح أيضًا شهر للمسلسلات والدراما والبرامج والمقالب والحركات، وكمان شهر الأكل والياميش والمكسرات والكنافة والقطايف والبلح واللحمة والطُرشي».

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استكمل: «يجب أن نكون عقلاء ووسطيين وعقلاء خلال الشهر الكريم، ونتعامل مع رمضان كما يحب رب هذا الشهر الكريم».