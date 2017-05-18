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فيديو| خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان

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فيديو| خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان فيديو| خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «الإفطارعن طريق الخطأ،  قبل أذان المغرب في شهر رمضان، ليس إثمًا على الشخص الذي ارتكبه لأن الجميع معرض للنسيان، لكن عليه قضاء يوم بدلًا منه».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم الخميس، أنه «على الصائم الالتزام بالأخلاق الطيبة، فلا يكذب ولا ينفعل، ولا يشتم، ولا يغتاب، حتى يصح صومه».

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أوضح أن النية هي التي تفرق بين العادة وبين العبادة، مشيرًا إلى أن شم رائحة العطر والبخور في شهر رمضان، لم يفسد الصيام، وفقًا لمذهب أبو حنيفة، موضحًا أن الصائم لم يفعل شيء عندما يشم العطر ليفسد صيامه، وأن الأعمال بالنيات.

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التحرير

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