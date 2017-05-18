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روما يرفع سعر محمد صلاح إلى 50 مليون يورو

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روما يرفع سعر محمد صلاح إلى 50 مليون يورو روما يرفع سعر محمد صلاح إلى 50 مليون يورو

التحرير

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رفع نادى روما الإيطالى سعر النجم المصرى محمد صلاح إلى 50 مليون يورو أمام الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرزها ليفربول الإنجليزى.

وذكر موقع "فورزا روما" الإيطالى أن الإسبانى رامون رودريجز بيرديخو "مونشى"، المدير الرياضى لنادى روما أبدى اقتناعه الشديد بإمكانيات محمد صلاح الفنية والتهديفية، ويسعى للإبقاء على محمد صلاح، ضمن صفوف الفريق.

وأضاف أن نادى روما قرر رفع سعر محمد صلاح إلى 50 مليون يورو، فى حدث يؤكد رغبة النادى فى بقاء "الفرعون المصرى"، دون النظر لاهتمامات الأندية الأوروبية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب خاصة ليفربول الذى يستعد لتقديم عرضه الرسمى الأول لإدارة "الذئاب".

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وواصل الموقع الايطالى حديثه عن محمد صلاح قائلاً: "سوف يتم تقييم مصير اللاعب المصرى مع المدرب القادم للفريق لكن النية واضحة وهى بقاء محمد صلاح".

يذكر أن نادى روما اشترط فى وقت سابق، الحصول على 40 مليون يورو، نظير الموافقة على رحيل محمد صلاح، عندما أبدى نادى إنتر ميلان الإيطالى رغبته فى ضم "الفرعون المصرى"، قبل أن يقرر النادى الإيطالى زيادة سعر اللاعب بعد دخول ليفربول الإنجليزى فى سباق المنافسة.

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التحرير

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